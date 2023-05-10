Filistin’den önemli mesaj! ‘Özgür ve güçlü Türkiye için Erdoğan’ı destekleyin!’

Arnavutluk Başbakanlığı Basın Ofisi tarafından yayımlanan görüntülü mesajda Rama, Türkiye'nin sadece Türk milleti ve halkı için değil, aynı zamanda Balkanlar ve Avrupa için büyük öneme sahip bir seçim öncesinde bulunduğunu söyledi.

İstediği lider ve hükümeti seçme görevinin tartışmasız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının olduğunu kaydeden Rama, "Bunu onlardan daha iyi yapabilen ve yapmayı bilen yok. Ancak herkese yönelik saygı doğrultusunda; vizyonu, cesareti, iradesi ve yorulmak bilmeyen çalışmalarıyla tüm dünyanın gözlerini Türkiye'nin şahane dönüşümü örneğine çeviren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik en yüksek takdirimi ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.