Filistin’den önemli mesaj! ‘Özgür ve güçlü Türkiye için Erdoğan’ı destekleyin!’

Türkiye, 14 Mayıs seçimleri için geri sayıma geçti. Kritik seçimler öncesi 7'li koalisyon, Başkan Erdoğan nefretiyle Batı medyasını arkasına almışken, Türkiye'nin son yıllarda önemli bir güç haline geldiği Türk-İslam dünyası ve Balkanlar Başkan Erdoğan'a olan desteklerini sık sık dile getiriyor.
Yıllar boyu İsrail'in zulmü ve baskısı altında olan Doğu Kudüs'ten Türkiye ve Başkan Erdoğan için önemli bir mesaj geldi. Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, Mescid-i Aksa'nın önünde çektiği video mesajda Türkiye ve Başkan Erdoğan için önemli ifadeler kullandı.
"ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN ERDOĞAN'I DESTEKLEYİN"
"Özgür, onurlu, dış baskılardan kurtulmuş, güçlü bir Türkiye için Erdoğan'a oy verin" diyen Şeyh Raid Salah, Türkiye'nin ezilen halkların yanında olduğunu vurguladı.
Filistin’den Başkan Erdoğan için büyük mesaj: Güçlü Türkiye için desteğimiz tam! | Video
Mescid-i Aksa Muhafızı olarak bilinen Şeyh Salah, İsrail tarafından girmesinin engellendiği Mescid-i Aksa'ya 15 yıl aradan sonra ilk defa 2021 yılında girmişti.
"TÜRKİYE VAZGEÇİLEMEZ BİR ÜLKEDİR"
Başkan Erdoğan'a bir diğer önemli mesaj ise Balkanlar'dan gelmişti. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri vesilesiyle görüntülü mesaj yayımlamıştı.
Arnavutluk Başbakanlığı Basın Ofisi tarafından yayımlanan görüntülü mesajda Rama, Türkiye'nin sadece Türk milleti ve halkı için değil, aynı zamanda Balkanlar ve Avrupa için büyük öneme sahip bir seçim öncesinde bulunduğunu söyledi.
İstediği lider ve hükümeti seçme görevinin tartışmasız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının olduğunu kaydeden Rama, "Bunu onlardan daha iyi yapabilen ve yapmayı bilen yok. Ancak herkese yönelik saygı doğrultusunda; vizyonu, cesareti, iradesi ve yorulmak bilmeyen çalışmalarıyla tüm dünyanın gözlerini Türkiye'nin şahane dönüşümü örneğine çeviren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik en yüksek takdirimi ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Diğerlerinin "kendi dertleriyle çok meşgulken" Türkiye'nin Arnavutluk'taki deprem felaketinde etkilenen yüzlerce aileye yeni konutlar inşa ederek destek verdiğin veya ölümcül virüse (Kovid-19) karşı aşı sağladığını anımsatan Rama, şu ifadeleri kullandı: "Şahsen benim için Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece kötü günlerde iyi bir dost değil, aynı zamanda çok özel bir siyasi lider çünkü yaptığını söyleyen ve söylediğini yapan birisi. Bazıları onun çok sert ve keskin olduğunu düşünüyor. Belki haklılar ama belki de 14 Mayıs'ta ilerlemenin zorluğu ile geri dönmenin kolaylığı arasında karar vermesi gereken Türkiye'nin tarihinin bu evresinde ve bu kadar öngörülemez dünyada boyun eğmemek tam da Türkiye gibi bir ülkenin ihtiyaç duyduğu ve hala ihtiyaç duyacağı şeydir."
Arnavutluk lideri Rama'dan dikkat çeken Erdoğan mesajı | Video
Türkiye'ye ve Türk halkına iyi temennilerde bulunan Rama, Türk vatandaşlarının, Balkanlar ve tüm Avrupa için bu zor dönemin kırılgan dengelerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin vazgeçilmez rolünü de tercihlerinde dikkate almalarını tüm kalbiyle dilediğini sözlerine ekledi.