Filistin’e destek çığ gibi büyüyor

ABD başta olmak üzere Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya gibi ülkelerle Asya, Afrika, Latin Amerika ve İslam dünyasında Filistin'e küresel destek çığ gibi büyürken İsrail'in katliamlarını lanetleyen protesto gösterileri bütün kısıtlamalara rağmen artarak devam ediyor. Dün ABD'nin New York ve New Jersey eyaletlerinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi. Fransa'nın başkenti Paris'te yasağa rağmen Filistin'e destek için düzenlenen gösteride, "İsrail katil, Macron suç ortağı", "Macron istemese de Filistin için buradayız" sloganları atıldı. Polis çembere aldığı göstericilere sert bir şekilde müdahale etti. Almanya'nın başkenti Berlin'de de binlerce kişi, gösteri yaptı.