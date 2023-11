Filistin’in çığlığı Batı’nın yasaklarını deldi

Fransa'nın başkenti Paris'te soğuk havaya aldırış etmeyen binlerce kişi Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması talebiyle gösteri düzenledi.ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe itiraz eden Amerikalılar, Başkan Joe Biden'ın Delaware'deki evinin önünde toplanarak Gazze için ateşkes talebiyle gösteri yaptı.Avusturya'nın başkenti Viyana'da binlerce gösterici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması için yürüyüş yaptı. Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze'de soykırıma hayır", "Özgür Filistin", "Hemen Ateşkes", "Katil Netanyahu" yazılı pankartlar taşıdı.Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen "Filistin için Avrupa Yürüyüşü"ne 20 binden fazla kişi katıldı. Yürüyüşte "derhal ateşkes" talebi dile getirildi.Almanya'da yaşanan katliama sessiz kalamayan binlerce kişi bu haftasonu da Filistinlilere destek olmak için meydanlarda gösteri yaptı. Öte yandan Filistin yanlısı gösterilerde kullanılan "Nehirden denize" sloganı Bavyera eyaletinde yasaklandı.İspanya'nın Barselona kentinde yüzlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi.Avustralya'da on binlerce kişi, Filistin'e desteklerini ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkilerini göstermek için protesto gerçekleştirdi. Gösteriye 45 bin kişi katıldı.Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da İsrail'in saldırılarının durması için yürüyüş düzenlendi. Göstericiler, "Özgür Filistin" ve "Çocuk katilleri" sloganları attı.Endonezya'nın başkenti Cakarta'da on binlerce kişi, İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek için bir araya geldi.Güney Afrika'da binlerce kişi Filistin halkıyla dayanışma gösterisi düzenledi.