Filistinli çocuklara ‘kartopu’ gözaltısı

İsrail
polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs
'te "polis araçlarına kartopu attıkları" gerekçesiyle 2'si çocuk 3 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail'in Yedioth Ahranot gazetesinin haberinde, son 24 saatte Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde yaşanan olaylarda İsrail güçlerince gözaltına alınanların sayısının 45'e yükseldiği belirtildi. Haberde, İsrail emniyet güçlerinin Kudüs'te polis araçlarına kartopu atan 2'si çocuk 3 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.