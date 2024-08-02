Filistinli esirler gördükleri işkenceleri anlattı

Alıkonulduğu süre boyunca türlü psikolojik ve fiziksel işkenceye maruz kaldığını ifade eden Vatfe, "Gece tuvalete gitme durumu olunca havla diyorlardı. Yani tuvalete gitmek için havlamamız gerekiyordu. Havlamam için beni zorluyorlardı, aynı şekilde hükümetime, ailemden yakınlarıma, bacıma ve eşime sövmem için zorluyorlardı." dedi.

35 GÜN BOYUNCA ELLERİ VE AYAKLARI KELEPÇELİ ŞEKİLDE ESİR TUTULDU

Cibaliya Mülteci Kampı'nda alıkonulan ve yaklaşık 4 ay İsrail hapishanesinde esir tutulan Muin Muhammed Abdussatir Muhammed, "Çok zor günler geçirdik, gece üzerimize köpekleri salıyorlardı, çok işkence ettiler bize, böyle işkence görmedik." diyerek yaşadıklarını anlattı.

Yardım dağıtırken İsrail askerleri tarafından alıkonulduğunu kaydeden ve 31 gün esir hayatı yaşayan 20 yaşındaki Mervan Mesad Şaar ise elektrik, darp, aşağılanma gibi pek çok işkence gördüklerini belirtti.

Şaar, "İsrail hapishanesinde yaşadığınız koşullar nasıldı?" sorusuna "Yaşamıyorduk ki." diye cevap verdi.

Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlenen baskın sırasında alıkonan ve 35 gün sonra serbest bırakılan Halid Abulkerim ise hapiste kaldıkları süre boyunca elleri ve ayaklarının hep kelepçeli olduğunu, fiziksel ve psikolojik işkence gördüklerini dile getirdi.