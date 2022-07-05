Filistinli gazetecinin ölümünde tepki çeken rapor! ABD açıkladı…

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, Filistinli gazeteci Shireen Abu Akleh'i öldüren kurşuna detaylı adli analiz yapıldığı ve kurşunun kaynağı hakkında kesin bir sonuca varılamadığı ifade edildi. ABD Güvenlik Koordinatörü (USSC) huzurunda, İsrail'de balistik uzmanları tarafından yapılan analiz sonucunda merminin ağır hasarlı olduğu ve bu durumun net bir sonuca varılmasını engellediği ifade edildi.

"KASIT OLDUĞUNU GÖSTEREN BİR DELİL BULAMADIK"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamada "Adli ve balistik analizlere ek olarak, USSC'ye son birkaç hafta içinde hem İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) hem de Filistin Yönetimi (PA) soruşturmalarına tam erişim izni verildi. Her iki soruşturmayı da özetleyen USSC, Shireen Abu Akleh'in ölümünden muhtemelen IDF mevzilerinden gelen kurşunların sorumlu olduğu sonucuna vardı.