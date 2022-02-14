Filistinli küçük kızdan İsrail'e cesur tepki: "Ağlamayacağız"

"ÖNEMLİ OLAN BABAMIN İYİ OLMASI"

AA muhabirine konuşan Filistinli küçük Mayar, "Önemli olan babamın iyi olması, hayatı boyunca hapiste kalmayacak. Babam kurtulacak. Filistin'i işgalden kurtaracağız ve burada tek bir yerleşimci kalmayacak." dedi.

Babasıyla gurur duyduğunu söyleyen küçük kız, "Her zaman başımı dik tutacağım. Yarın değil, bugün vatanımızı kurtaracağız. Onlar toprağımızı işgal ettiler ve suçlular." diye konuştu.

"AİLELERE KARŞI İŞLENEN BİR SUÇ"

Filistinli tutuklunun eşi Tahrir Ceradat da evlerinin yerle bir edilmesini "suç" olarak nitelendirdi.

Maruz bırakıldıkları acılar ve sıkıntılar karşısında dik bir duruş sergilediklerini dile getiren Tahrir, bu tutumun sadece kendilerine mahsus olmadığını, tüm Filistin halkının işgal güçleri karşısında benzer tavırlar sergilediğini ifade etti.

Tahrir, "(Evlerin yıkılması) Ailelere karşı işlenen bir suç. Filistin halkına karşı neredeyse hemen her gün benzer suçlar işleyen işgal güçleri için bu durumda şaşılacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Evinin gözleri önünde yıkıldığını söyleyen Tahrir, "Evin yıkılması; tüm hatıraların ve bir hayatın yıkılması demektir. Olanları Allah'a havale ediyoruz." diye konuştu.

YIKIM VE ÖLÜM

Dün buldozerler eşliğinde Sile el-Harisiye köyüne baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinli tutuklu Mahmud Ceradat'ın evini patlayıcılarla havaya uçurarak yıkmıştı.

Yıkım öncesinde, köye baskın düzenleyen işgal güçleri ile bölge sakinleri arasında arbede yaşanmış, İsrail askerleri Filistinlilere mermi, gaz ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Sile el-Harisiye köyüne düzenlenen baskın sırasında İsrail kurşunuyla başından vurulan 17 yaşındaki Muhammed Ebu Salah'ın hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Filistin Kızılayı da olayda 5 kişinin yaralandığını, 3'ünün durumunun ağır olduğunu aktarmıştı.