Filistinli tutuklu hapiste dördüz babası oldu

İSRAİL hapishanesinde tutuklu Filistinli Ahmed Şimali, "sperm kaçırma" yöntemiyle dördüz babası oldu. İsrail mahkemesi tarafından 18 yıl hapse mahkûm edilen ve 2008'den bu yana tutuklu olan Gazzeli Şimali'nin (38) eşi, dün doğum yaptı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Makasıd İslami Vakıf Hastanesi'nde doğum yapan kadın, 3'ü erkek 1'i kız sağlıklı dördüz bebek dünyaya getirdi. Filistin Yüksek Fetva Konseyi, İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinlilerin eşlerinin yapay döllenme yoluyla çocuk sahibi olabilecekleri yönünde fetva vermişti.