Filistinlilerin yüzde 60’ı Gazze yönetiminde Hamas’ı görmek istiyor

Filistin Politika ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ve yayımlanan anket çalışması, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde, 22 Kasım-2 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi.

Kamuoyu anketine göre, yüzde 60 oranındaki Filistinli, Hamas'ın, Gazze Şeridi'ndeki kontrolünü ve savaş bittikten sonra Gazze'nin yönetiminde olmasını desteklerken, yüzde 16 oranındaki katılımcı ise Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın olmadığı bir ulusal birlik hükümetiyle Filistin Yönetimi'ni tercih etti.

Yüzde 7'lik kısım da sadece Abbas yönetimini tercih ederken, kalanlar ise diğer seçenekler arasında dağıtıldı.