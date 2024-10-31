Film sahneleri Gazze gerçeği diye sunuldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in Filistin'de yıllardır süren ayrıştırıcı ve saldırgan politikalarını ifşa etmek için "theliesofisrael.com" adlı yeni bir web portalı başlattı. Yedi dilde yayınlanan platform, İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü politikaların doğruluğunu sorgulayan ve dünya kamuoyuna kapsamlı bir bilgilendirme sunmayı amaçlayan belgeler ve analizlerle dolu. İşte İsrail'in iftiralarını çürüten gerçekler:İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Gazze'de ele geçirildiğini söylediği "Yahudilerin Sonu" adlı kitabın Hamas'la bağlantılı olduğu iddiası asılsız. Araştırmalar, kitabın 1990'larda Mısırlı yazar Abu Al Fida Muhammad Aref tarafından yazıldığını ve Filistin dışındaki iki ülkede basıldığını ortaya koyuyor.İsrail Savunma Bakanlığı'nın El Halil'de silah ele geçirildiği iddiasıyla paylaştığı görseldeki silahın, gerçekte bir oyuncak olduğu ortaya çıktı.İsrail, Gazze'den gelen sivil kayıplara dair görüntüleri dijital platformlarda itibarsızlaştırmak için manipülasyon kampanyası başlattı. Sosyal medyada, film seti görüntüleri "Gazze'deki kurgu sahneler" olarak sunuldu. Oysa bu görüntülerin, Faslı aktör Karim Doniazalle'nin bir film setinden paylaşımları olduğu ortaya çıktı.İsrail Başbakanı Sözcüsü Ofir Gendelman, Filistinlilerin yaralı rolü yaparak uluslararası kamuoyunu kandırdığını iddia etti. Fakat bu görüntülerin Lübnanlı Yönetmen Mahmut Remzi'nin Filistin'deki gerçek durumu anlatan "The Reality" adlı kısa filmine ait olduğu ortaya çıktı.