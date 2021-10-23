Film setinde öldüren kaza

Hollywood
ünlü oyuncu Alec Baldwin
'in görüntü yönetmenini öldürdüğü bir trajedi ile sarsıldı. Oscar'a aday gösterilen 63 yaşındaki Baldwin'in yeni filmi Rust'ın New Mexico'daki setinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Filmin yapımcısı da olan başrol oyuncusu Baldwin'in kullandığı kurusıkı tabancadan çıkan mermiler filmin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) ile yönetmeni Joel Souza'ya (48) isabet etti. Hutchins helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaralanan yönetmen Souza ise taburcu edildi.
Baldwin'in sözcüsü, olayın boş olduğu sanılan silahın yanlışlıkla ateşlenmesiyle gerçekleştiğini söyledi. Film ekibinden yapılan açıklamada ise durumun kaza olduğu ifade edildi. Bonanza Creek Ranch'e kurulan sette gerçekleşen olayın ardından polis soruşturma başlatırken şu ana kadar herhangi bir resmi suçlama yapılmadı. Sorgu sonrası serbest bırakılan Baldwin'in ağladığı görüntüler ise sosyal medyaya yansıdı. Yaşanan trajedi nedeniyle kalbinin kırık olduğunu belirten Baldwin, "Yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok" dedi.
YAPTIĞI PAYLAŞIM GERÇEK OLDU
Baldwin, 2017'de Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda Güney California'da bir polisin yanlışlıkla birini öldürmesini eleştirerek, "Birini haksız yere öldürmenin nasıl bir his olduğunu merak ediyorum" demişti.