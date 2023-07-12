Fin bakan, ırkçı sözleri için özür diledi

Finlandiya'nınaşırı sağcı Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Riikka Purra, skandal ırkçı ifadeleri nedeniyle özür diledi. Purra'nın ırkçı ifadelerinin, 2008 yılında farklı blog yazılarında tekrar tekrar kullanıldığı ortaya çıktı. Bir yazıda, trende karşılaştığı bir grup göçmen için, "Bana bir silah verseler, trende cesetler olurdu, görürdünüz" demiş, bir başka yazıda ise Somalili ve Türkiyeli göçmenleri hedef alarak, "Türk maymunlar" ifadesini kullanmıştı. Purra, ifadelerinin 'aptalca' olduğunu belirtip özür diledi.