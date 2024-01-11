Finlandiya Başbakanı Orpo, Rusya sınırının 1 ay daha kapalı kalacağını doğruladı

Finlandiya kamu yayın kuruluşu YLE'ye açıklamalarda bulunan Orpo, sınırın kapalı kalması için "yeterli" bilgiye sahip olunduğunu belirterek, "Elimdeki bilgilere göre Rusya'da değişen bir şey yok. Tehdit riskinin de değişmediğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya sınırının 1 ay daha kapalı kalacağını doğrulayan Orpo, ülkenin güvenliğini sağlamak için daha fazla eyleme ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyona devam edeceğine ilişkin "açık işaretler ve tehdit" olduğu sürece sınırın açılmayacağını bildiren Orpo, sınırla ilgili verilecek hükümet kararı hakkında değerlendirmelerin sürdüğünü belirtti.

Hükümetin gelecek günlerde doğu sınırı hakkında yeni bir karar vermesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Helsinki'nin Moskova'nın "hibrit operasyonu" olarak nitelendirdiği sığınmacılar nedeniyle iki ülke arasında haftalar süren gerginliğin ardından Finlandiya, 28 Kasım 2023'te Rusya ile tüm sınırını geçici kapattığını duyurmuştu.

Orpo, ülkenin Rusya ile doğu sınırında bulunan Vaalimaa ve Niirala'daki iki kontrol noktasını 14 Aralık 2023'ten itibaren yeniden açacağını bildirmişti.

Sınır noktaları 15 Aralık'ta kısa süreliğine açılsa da yetkililerin çok sayıda göçmenin ülkeye girdiğini bildirmesi üzerine Helsinki yönetimi, aynı gün yerel saatle 20.00'de bu noktaların 14 Ocak'a kadar tekrar kapatılacağını açıklamıştı.