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Giriş Tarihi: 25.4.2022 10:25 Son Güncelleme: 25.4.2022 11:06

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin videosuyla gündem oldu! Barfiks çektiği anları takipçileriyle paylaştı

İHA
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin videosuyla gündem oldu! Barfiks çektiği anları takipçileriyle paylaştı

Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, son gösteriminde barfiks çektiği görüntüleri takipçileriyle paylaştı. Ailesiyle oyun oynadığını belirten Marin, 5 barfiks çekmek istediğini, ancak 4 tane çekebildiğini dile getirdi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin sosyal medyayı oldukça aktif kullanan politik isimlerden. Marin'in son paylaşımı ise sosyal medyada oldukça dikkat çekti. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, oyun parkında barfiks çektiği anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı.

"İLK BEŞİ YAPMALIYDIM"

Sanna Marin'in son paylaşımı gündem oldu. Marin, oyun parkında bulunan demirlerde barfiks çektiği anları takipçileri ile paylaştı. Dört barfiks çeken Marin, ailesi ile oyun alanında olduğunu belirterek, "İlk beşi yapmamalıydım. Bunlar daha zordu" dedi.

Finlandiya Başbakanı Marin’in olay olan görüntüleri | Video

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin videosuyla gündem oldu! Barfiks çektiği anları takipçileriyle paylaştı
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