Finlandiya Başbakanı Sanna Marin yine gündem oldu: Parti görüntüleri basına sızdı

Ünlü isimler ile eğlenen Marin'in bu görüntüsü ile ilgili haberde şu ifadeye yer verildi; 'Videolara dayanarak, ne zaman ve nerede çekildiklerini kesin olarak söylemek mümkün değil.'

Görüntülerin internette yayılması sonrası gazete Marin veya ekibine ulaşmaya çalıştığını ancak geri dönüş alamadığını duyurdu.