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Giriş Tarihi: 15.8.2022 12:27 Son Güncelleme: 15.8.2022 12:56

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin yine viral oldu! O fotoğraf karesi dünyanın gündemine oturdu

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin yine viral oldu! O fotoğraf karesi dünyanın gündemine oturdu

Rock müziğe düşkünlüğü ile bilinen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin gittiği müzik festivalinde çektirdiği kareyle dünya gündemine oturdu. Viral olan fotoğraf, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, dünyada ve sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri. Rock ve metal müziğe olan düşkünlüğü ile bilinen Marin, öncesinde katıldığı müzik festivalinde giydiği deri ceketi, botları ve kot şortu ile oldukça konuşulmuştu.

YENİDEN GÜNDEM OLDU

Ülkenin genç başbakanının yeni festival fotoğrafları yeniden gündem oldu. Sanna Marin'in Helsinki'de düzenlenen Flow Müzik Festivali'ne katıldığı öğrenildi.

FOTOĞRAF YÜZLERCE YORUM ALDI

Ünlü yazar Tom Moylan, Marin'in festivalde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Fotoğrafa kısa sürede yüzlerce yorum geldi. Marin'in fotoğrafçısı Janita Autio ile birlikte poz verdiği öğrenildi.

KIYAFETİ BEĞENİLDİ

Aynı zamanda Marin'in kıyafeti de gündem oldu. Pek çok kullanıcı kıyafeti çok beğendiğini söyleyerek, aynısını almak istediğini dile getirdi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sanna Marin, bu hareketleriyle genellikle sosyal medyayı ikiye bölüyor. Bir kesim Marin'in görevini aksattığını iddia ederken, diğer kesim kendisine vakit ayırmanın normal bir şey olduğunu dile getiriyor.

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin yine viral oldu! O fotoğraf karesi dünyanın gündemine oturdu
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