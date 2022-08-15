Finlandiya Başbakanı Sanna Marin yine viral oldu! O fotoğraf karesi dünyanın gündemine oturdu

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, dünyada ve sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri. Rock ve metal müziğe olan düşkünlüğü ile bilinen Marin, öncesinde katıldığı müzik festivalinde giydiği deri ceketi, botları ve kot şortu ile oldukça konuşulmuştu.
YENİDEN GÜNDEM OLDU
Ülkenin genç başbakanının yeni festival fotoğrafları yeniden gündem oldu. Sanna Marin'in Helsinki'de düzenlenen Flow Müzik Festivali'ne katıldığı öğrenildi.
FOTOĞRAF YÜZLERCE YORUM ALDI
Ünlü yazar Tom Moylan, Marin'in festivalde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Fotoğrafa kısa sürede yüzlerce yorum geldi. Marin'in fotoğrafçısı Janita Autio ile birlikte poz verdiği öğrenildi.