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Giriş Tarihi: 15.3.2023 11:10 Son Güncelleme: 15.3.2023 11:28

Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor...

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamaya göre, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor...

DHA
Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye’ye geliyor...

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Niinistö, Erdoğan'ın daveti üzerine 16-17 Mart'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

17 Mart Cuma günü İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Finlandiya ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor...
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