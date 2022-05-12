Finlandiya fitili ateşledi: Rusya’nın ’vururuz’ tehdidine rağmen bir Avrupa ülkesi daha harekete geçti!

Finlandiya Devlet Başkanı Niinisto ve Başbakan Marin tarafından yapılan imzalı ortak açıklamada, Finlandiya'nın gecikmeden ittifaka başvuru yapması gerektiği belirtilmişti. Bu açıklamanın ardından NATO ve Rusya'dan peş peşe açıklamalar geldi. Kremlin yaptığı açıklamada, " Finlandiya'nın NATO üyeliği kesinlikle Rusya için bir tehdit. Herkes Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmadan kaçınmak istiyor. NATO'nun genişlemesi Avrupa'yı veya dünyanın daha güvenli yapmaz" sözlerine yer verdi. NATO'dan ise karşı yanıt geldi. Verilen yanıtta "Finlandiya'nın üyeliğini hem NATO'nun hem de Finlandiya'nın güvenliğini güçlendirir" denildi. Bu açıklamalar sonrası İsveç basınından gerilimi tırmandıracak bir açıklama geldi.