Finlandiya fitili ateşledi: Rusya’nın ’vururuz’ tehdidine rağmen bir Avrupa ülkesi daha harekete geçti!

Finlandiya Devlet Başkanı Niinisto ve Başbakan Marin tarafından yapılan imzalı ortak açıklamada, Finlandiya'nın gecikmeden ittifaka başvuru yapması gerektiği belirtilmişti. Bu açıklamanın ardından NATO ve Rusya'dan peş peşe açıklamalar geldi. Kremlin yaptığı açıklamada, " Finlandiya'nın NATO üyeliği kesinlikle Rusya için bir tehdit. Herkes Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmadan kaçınmak istiyor. NATO'nun genişlemesi Avrupa'yı veya dünyanın daha güvenli yapmaz" sözlerine yer verdi. NATO'dan ise karşı yanıt geldi. Verilen yanıtta "Finlandiya'nın üyeliğini hem NATO'nun hem de Finlandiya'nın güvenliğini güçlendirir" denildi. Bu açıklamalar sonrası İsveç basınından gerilimi tırmandıracak bir açıklama geldi.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin'in, Finlandiya'nın gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiğini söylemesinin ardından İsveç'in de pazartesi günü bu yönde karar vereceği öne sürüldü.
İsveç'in önde gelen gazetelerinden Expressen'in haberine göre, İsveç hükümeti, 16 Mayıs Pazartesi günü, NATO üyeliğine başvuruda bulunacağına yönelik kararını açıklayacak.
Olası bir NATO üyeliği başvurusu için bütün planları hazırladıklarını aktartan Linde, şunları kaydetti:
"Kriterleri karşılarsak sürecin kendisinin çok hızlı ilerleyebileceği anlamına geliyor. 30 ülkenin tamamında onay süreci zaman alacak. NATO üyeliği için bizim hoş karşılanmayacağımız anlamında bir işaret yok ama oylama sürecinde bir şeyler olabileceği de ihtimaller dahilinde ön görülüyor."