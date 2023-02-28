Finlandiya temmuzdan önce NATO üyesi olmayı umuyor

Finlandıya Başbakanı Sanna Marin ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Marin, ülkesinin NATO üyelik sürecinin 11-12 Temmuz'daki NATO Zirvesi öncesinde tamamlanmış olmasını ümit ettiğini söyledi. Marin, "Üyelik durumu şu anda Türkiye ve Macaristan'a bağlı. Bu ülkelerin kendi süreçlerinin çok geç olmadan tamamlanmasını bekliyoruz. Yazın Vilnius'ta yapılacak zirve toplantısından önce olmasını ümit ediyoruz" dedi. Türkiye, İsveç ve Finlandiya, 9 Mart'ta görüşecek.