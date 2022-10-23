Finlandiya ve İsveç heyetleri, PKK ve FETÖ için geliyor

Finlandiya Adalet Bakanlığı heyeti, FETÖ ve PKK mensuplarının iadesiyle ilgili görüşme yapmak üzere Türkiye'ye gelecek. Finlandiya ve İsveç, NATO üyelikleri kapsamında Türkiye ile işbirliği taahhüdünde bulunmuştu. Anadolu Ajansı'na göre Finlandiya, Türkiye'nin iadesini istediği teröristlerle ilgili görüşmek üzere 25 Ekim'de Ankara'ya heyet gönderecek. Diğer taraftan İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup göndererek Ankara ziyaretine hazır olduğunu bildirdi.