Finlandiya ve İsveç resmen başvurdu

NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya üyelik için dün başvuruda bulundu. Resmi başvuru mektupları NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim edildi. Stoltenberg, mektupları İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya akredite büyükelçilerinden teslim aldı.İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin NATO güvenliğini artıracağını söyleyen Stoltenberg, "Bugün yaptığınız başvurular tarihi bir adımdır. Şimdi müttefikler NATO'ya giden yolu değerlendirecek. Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır" ifadelerini kullandı. Diplomatik kaynaklara göre iki ülkenin NATO üyeliği bir yıl sürebilir.