Finlandiya’da halkın çoğunluğu NATO üslerine karşı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, özel yayın kuruluşu MTV tarafından yapılan bir ankette, ülkede kalıcı bir NATO üssünden yana olanların yaklaşık yüzde 39 olduğu ortaya konuldu.

Buna göre halkın yaklaşık yüzde 61'i ülkelerinde kalıcı NATO üsleri kurulmasına karşı çıktı.

Halkın yüzde 49'u, Finlandiya'nın, uluslararası askeri operasyonların yanı sıra Finlandiya'yı savunan faaliyetlere daha aktif şekilde dahil olması gerektiğini belirtti.

Yaklaşık yüzde 42'nin ise Finlandiya'nın NATO'ya yalnızca ülkenin ulusal savunmasıyla doğrudan ilgili operasyonlara katılmasını desteklediği belirtildi.

Anket ayrıca, Finlandiya halkının yaklaşık yüzde 40'ının, Ukrayna'da bir tür NATO müdahalesini desteklediğini ortaya çıkardı.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA ÜYELİK BAŞVURUSU YAPTI

Rusya ile sınırı bulunan Finlandiya ve İsveç, Mayıs 2022'de NATO'ya katılmak için resmen başvurdu.

Bu sırada Türkiye, başta PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele konusunda iki ülke hakkında güvenlik endişelerini dile getirdi.

Bir yandan da İsveç ve Finlandiyalı yetkililer ile Türkiye arasında diplomatik girişimler başladı. Üç ülkenin diplomatik temasları halen devam ediyor.