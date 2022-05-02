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Haberler Dünya Haberleri Finlandiya’da kritik gün! 12 Mayıs’ta açıklanacak…
Giriş Tarihi: 2.5.2022 12:21

Finlandiya’da kritik gün! 12 Mayıs’ta açıklanacak…

AA
Finlandiya’da kritik gün! 12 Mayıs’ta açıklanacak…

Rusya Ukrayna savaşının başlamasının ardından NATO üyelikleri, yeniden gündeme gelmişti. İttifak üyesi olmayan İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılması gündeme gelirken, gözler 12 Mayıs’a çevrildi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO'ya üye olup olmamasına ilişkin vereceği kararı, 12 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu. Niinistö, düzenlediği basın toplantısında, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda kararının 12 Mayıs'ta kesinleşeceğini söyledi.

ÜYELİK BAŞVURUSU YAPILACAK

Bölgedeki güvenlik durumunun değiştiğini belirten Niinistö, hükümet, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle görüştükten sonra kararını vereceğini kaydetti.

Niinistö, Rusya'nın askeri gücünü sert şekilde kullanmasının endişelere neden olduğunu belirtti. Finlandiya hükümeti ise NATO'ya katılım başvurusuyla ilgili kararını 14 Mayıs'ta açıklayacak.

İsveç'in yüksek tirajlı gazetelerinden Expressen'in haberine göre İsveç ve Finlandiya, 17-21 Mayıs tarihlerinde NATO'ya üyelik başvurusu yapacak.

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Finlandiya’da kritik gün! 12 Mayıs’ta açıklanacak…
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