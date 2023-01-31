Finlandiya’da Kuran yakılmasına izin yok

Finlandiya polisi, kamuya açık alanlarda Kuran-ı Kerim gibi kutsal kitapların yakılmasına izin vermeyeceğini bildirdi. Ülke basınına göre, Finlandiya Ulusal Polis Kurulu, kutsal kitapların yakılmasını "cezalandırılabilir suç" olarak değerlendirecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Finlandiya Emniyet Görevlisi Vesa Pihajoki, "Kuran-ı Kerim'in yakılması planlanmış olsaydı polis, gösteriyi düzenleyen kişiye izin verilmeyeceğini önceden bildirirdi. Ayrıca söz konusu faaliyet bir gösteri sırasında veya polisin dikkatini çeken başka bir durumda gerçekleşirse, polis müdahale edecektir" ifadelerini kullandı.İSVEÇ'TE yaşayanlar, ülkedeki Türkiye ve İslam karşıtı provokasyonlardan duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Anadolu Ajansı'nın konuştuğu İsveçliler, Kuran-ı Kerim'in yakılmasının utanç verici bir durum ve nefret suçu olduğunu belirtti.Ingrid Kolobaric, ülkesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saygı duyması gerektiğini kaydetti.Liam Tiks, "Kuran-ı Kerim yakılmasını doğru bulmuyorum. Bunun nefret suçu kabul edilmesi lazım" dedi.