Finlandiya’nın NATO üyeliğine Rusya’dan sert tepki: Her şeyi yapacağız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin Rusya için tehdit oluşturduğunu belirterek, "Güvenliğimizi sağlamak için gerekli olan her şey yapılacak." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini değerlendirdi.

"BİZİM İÇİN EK TEHDİT OLUŞTURUYOR"

Bunun Rusya için tehdit olduğunu vurgulayan Peskov, şunları kaydetti: "Elbette bu, Avrupa kıtasında istikrar, güvenlik ve ön görülebilirliğin güçlenmesine katkı sağlamayan bir olaydır. Bu, bizim için ek tehdit oluşturuyor ve bizi tüm güvenlik sistemini yeniden dengelemek için gerekli önlemleri almaya mecbur ediyor. Elbette bu biraz zaman alacak çünkü bir defa yapılan bir işlem değil. Bu, uzun bir süreç olacak ancak güvenliğimizi sağlamak için gerekli olan her şey yapılacaktır."