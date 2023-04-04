Finlandiya’nın NATO’ya girmesi için geri sayım! 5. madde geçerli olacak mı?

KABİLİYET HEDEFLERİ GELİŞİYOR

Finlandiya'nın yanı sıra birlikte üyelik başvurusu yapan İsveç'in de son bir yılda daha güçlü ve daha iyi bir pozisyona geldiğini kaydeden Stoltenberg, İsveç'in henüz üye olmasa bile başvuru öncesine kıyasla daha iyi durumda olduğunu, davetli ülke olarak NATO toplantılarına katıldığını belirtti. Stoltenberg, İsveç'in NATO yapılarına entegre olmaya başladığını, savunma planlamalarını göz önünde bulundurarak kabiliyet hedefleri geliştirdiğini söyledi.

Stoltenberg, İsveç'in de en kısa sürede NATO üyesi olması gerektiğini, Türkiye dahil tüm üyelerin Finlandiya gibi İsveç'in üyeliğini de onaylayacağına inandığını dile getirdi. Bir Norveçli olarak Finlandiya'yı NATO'da üye olarak karşılayan Genel Sekreter olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu aktaran Stoltenberg, Finlandiya'nın demokratik bir ülke olarak NATO'ya katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.