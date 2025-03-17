Fırtına ABD’yi yıktı: 34 ölü, 29 yaralı

ABD'nin ortabatı ve güney eyaletlerinde son günlerde etkili olan şiddetli fırtınalarda bilanço ağırlaşıyor. Binlerce kişinin evini kaybettiği fırtınalar sebebiyle can kaybı 34'e yükseldi. En az 29 kişi de yaralandı. Eyalet yetkililerinden yapılan açıklamalara göre, Missouri'de 12, Misssippi'de 6, Kansas'ta 8, Arkansas ve Texas'ta 3'er, Oklahoma'da ise 2 kişi yaşamını yitirdi. Binlerce evi ve işyerini elektriksiz bırakan hortımlar geride büyük bir yıkım bıraktı.