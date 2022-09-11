Fırtına Kaliforniya’ya nefes aldırdı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 5 Eylül'de başlayan ve yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Güney Kaliforniya'nın Riverside County bölgesinde patlak veren ve hızla yayılan yangın nedeniyle yaklaşık 18 binden fazla ev tehlike altındaydı. Tropikal Kay Fırtınası'nın bölgeye ulaşması, iki kişinin ölümüne neden olan yangını geri püskürttü. Yetkililer, fırtınanın alevleri körükleyeceği ve şiddetli yağmurun ani selleri tetikleyebileceğinden endişeliydi. Ancak korkulan olmadı. Aralıksız yağan yağmur, 28 bin 300 hektarı küle çeviren ve yaklaşık 30 yapıyı yok eden yangının kontrol altına alınmasına yardım etti. Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı Cal Fire,"Tropikal Kay Fırtınası'ndan gelen nem nedeniyle yangın etkinliği büyük ölçüde azaldı" açıklamasında bulundu. Yangının yüzde 40'ının kontrol altına alındığını belirten yetkililer tahliye emirlerinin uyarı seviyesine indirildiğini belirtti.