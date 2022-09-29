Florida'da milyonlarca insan yaklaşan Lan Kasırgası'ndan kaçmak için evlerini terk etti. Bölge genelinde tahliye kararı çıkarıldı. Florida'nın körfez kıyısı sakinleri evlerine gitti, araçlarını hazırladı ve Lan Kasırgası yaklaşırken şehirden uzaklaşmaya çalıştılar.

Lan kasırgasının etkisine yönelik uyarılarda bulunan yetkililer, bir metreden daha yüksek olabilecek ölümcül fırtına dalgaları ile bazı bölgelerde şiddetli yağmur riskine karşı halkı uyarıyor.



Küba'yı sabah saat saatlerinde vuran ve elektrik sistemini çökerten Lan Kasırgası korku saldı. Felaketin Florida sahillerine ilerlediği belirtildi. Lan Kasırgasını Florida'ya ağır hasar verdiği, yatların ve köpek balıklarının sokaklarda yüzdüğü kaydedildi. Florida'nın körfez kıyısı boyunca süren ve yer yer Kategori 3 veya Kategori 4 kasırgası olarak karaya inerek yayılan fırtına için tahliye emri veya uyarısı altındaydı.

Florida’da yatlar karada yüzüyor! Köpek balıkları caddelerde | Video