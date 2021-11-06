İtalya
'da yaşayan "Izzy" ismindeki genç kız, sosyal medya hesabından kendi hayat hikâyesini anlattığında dikkatleri çekmeyi başardı. Bir sperm donörü aracılığıyla dünyaya geldiğini ifade eden Izyy, bağışçı babasının mirasını DNA testi ile öğrenmek istedi. Yaptırdığı test ile 50 üvey kardeşi olduğunu fark etti. Genç kız, "Bir kadından, belirli bir kişi veya aileyle akraba olup olmadığımı soran bir mesaj aldım, kızıyla eşleşmiştim, ben de 'hayır' dedim" şeklinde konuştu. Kadın tarafından en az 50 üyeye sahip özel bir Facebook
grubuna yönlendirildiğini söyleyen Izzy, "Aynı sperm bağışçısının çocukları olan 50'den fazla kişinin kardeş olduğu ortaya çıktı... Üstelik farklı yaşlardayız" ifadesini kullandı. Izzy, bunun kendisinde bir paranoya haline geldiğini de ifade ederek "Flört etmekten korkuyorum" dedi.