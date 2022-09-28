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Giriş Tarihi: 28.9.2022

Fortune Pink, açık artırmaya çıkıyor

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Fortune Pink, açık artırmaya çıkıyor
Christie's müzayede evi, son derece nadir dev pembe elmas Fortune Pink'in (Pembe Servet) 8 Kasım'da Cenevre'de açık artırmaya sunulacağını açıkladı. Elmasın değeri 25 milyon ile 35 milyon dolar arasında değişiyor. Yüzüğün her iki yanında büyük beyaz elmaslar yer alıyor. Bu beyaz elmaslar ile yüzük "18.18 karat ağırlığında. Christie's'e göre bu sayı, olumlu çağrışımlar yapabilir. 2018'de 18.96 karatlık Pink Legacy elması 50 milyon İsviçre Frangı'na (49.9 milyon dolar) satıcı buldu. Bir yıl önce Sotheby's tarafından açık artırmaya sunulan 37.3 karat ağırlığındaki dünyanın en yoğun renkli pembe elması Raj Pink ise alıcı bulamadı.
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Fortune Pink, açık artırmaya çıkıyor
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