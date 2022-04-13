Fosfor bombası kullandılar

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşının 49. gününde Estonya Parlamentosu'na seslendi. Zelenski, "Rusya'nın hava saldırılarında 10 binlerce insan hayatını kaybetti. Rus ordusu yerleşim bölgelerine ve sivil altyapıya karşı her türlü top, her türlü füze ve bombayı kullanıyor, özellikle fosfor bombaları ve uluslararası hukuk tarafından yasaklanan diğer mühimmatları. Bu, sivil halka karşı açık bir terördür. Tüm bu savaş suçlarını mutlaka araştıracağız, tüm suçluları belirleyeceğiz ve bulacağız. Yeni nesil Rus cellatlarını adalete teslim etmek önemli" dedi.