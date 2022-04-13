Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Fosfor bombası kullandılar
Giriş Tarihi: 14.4.2022

Fosfor bombası kullandılar

DIŞ HABERLER
Fosfor bombası kullandılar
UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşının 49. gününde Estonya Parlamentosu'na seslendi. Zelenski, "Rusya'nın hava saldırılarında 10 binlerce insan hayatını kaybetti. Rus ordusu yerleşim bölgelerine ve sivil altyapıya karşı her türlü top, her türlü füze ve bombayı kullanıyor, özellikle fosfor bombaları ve uluslararası hukuk tarafından yasaklanan diğer mühimmatları. Bu, sivil halka karşı açık bir terördür. Tüm bu savaş suçlarını mutlaka araştıracağız, tüm suçluları belirleyeceğiz ve bulacağız. Yeni nesil Rus cellatlarını adalete teslim etmek önemli" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Fosfor bombası kullandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA