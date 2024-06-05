Fosfor bombasıyla soykırım sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 36 artarak 36 bin 586'ya yükseldi. Gazze'de fosfor bombalarıyla soykırım yapan siyonist İsrail rejimi şimdi de Lübnan'a saldırma hazırlığında. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ise İsrail'in, Ekim 2023'ten bu yana tıpkı Gazze'de olduğu Lübnan'a düzenlediği saldırılarda da 5'i yerleşim yeri olmak üzere 17 bölgede beyaz fosfor bombası kullandığını bildirdi.Raporda, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfora başvurmasının, sivillerin hayatını tehlikeye attığı ve sivillerin yerlerinden edilmesine neden olduğu ifade edildi. Beyaz fosfor adı verilen kimyasalı içeren patlayıcı, "1980 Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi" kapsamında, yasaklı silahlar arasında yer alıyor. İsrail, 7 Ekim'den beri kuzey sınırında Lübnan Hizbullahı ile de çatışıyor. İsrail, Hizbullah ile yaşanan gerilim devam ederken kuzeyde "son derece güçlü bir eyleme hazır olduğunu" söyledi. Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyini hedefleyen roket saldırıları bölgede günlerce süren orman yangınlarına yol açtı. İsrail'in Lübnan'a yönelik 8 Ekim'den beri süren saldırılarında 325 Hizbullah mensubu ve 65 Lübnanlı sivil öldü.BM Gıda ve Tarım Örgütü'nden "Gazze'de 1 milyondan fazla insanın temmuz ortasına kadar kıtlık ve ölümle karşı karşıya kalması bekleniyor" uyarısı geldi. İsrail yönetimi, ABD'nin geçtiğimiz cuma günü açıkladığı 3 aşamalı ateşkes planına hâlâ cevap vermedi.TeröristYahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te provokatif eylemlerini sürdürüyor. Bayrak Yürüyüşü öncesi Kudüs'te çatışmalar çıktı. Polis korumasındaki yerleşimci teröristler "Araplara ölüm" sloganlarıyla etrafa taşlar attı. Yüzlerce Yahudi, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgalinin 57. yılında polis korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.