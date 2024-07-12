Fransa Büyükelçisi Dumont: Türkiye ile ikili iş birliğini derinleştirmek için çalışıyoruz

Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont, Fransız İhtilali'nin başlangıcı sayılan Bastille Hapishanesi baskınının yıl dönümü kapsamında ülkesinde ulusal bayram olarak kutlanan 'Bastille Günü' nedeniyle resepsiyon düzenledi. Fransa Büyükelçiliği'ndeki programa, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Bakanlık Orta ve Kuzey Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi Hayriye Kumaşçıoğlu, diplomatlar ve yabancı misyon şefleri katıldı.

'SAMİMİ VE AÇIK DİYALOĞU SÜRDÜRDÜK'

Büyükelçi Dumont, Türkiye'deki Mahalli İdareler Genel Seçimleri ve Fransa'da gerçekleştirilen seçimlere işaret ederek, "Demokrasilerimizin bu önemli anlarından kaynaklı olarak bazı önemli ikili görüşmeleri ertelemek zorunda kaldık. Ancak ikili meselelerden bölgesel ve küresel krizlere kadar ortak ilgi alanımıza giren tüm konularda samimi ve açık diyaloğumuzu sürdürdük. Bu diyaloğun, başta Ukrayna ve Gazze olmak üzere yakın çevremizde çatışmaların ve insani felaketlerin devam ettiği, küresel ısınma sorununun her zamankinden daha vahim hale geldiği ve yapay zeka gibi diğer küresel meselelerin eklendiği bir dönemde bilhassa önemli olduğunu düşünüyoruz. Tüm bu konularda görüş alışverişinde bulunmaya devam etmeliyiz ve Washington'daki NATO zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bu konuda kararlı. İkili iş birliğimizi derinleştirmek ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için de çalıştık. Ticaret hacmimizin artmaya devam ettiğini ve 23 milyar doları aşarak yeni bir rekora imza attığını hatırlatmak isterim. Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen Fransa, gerek doğrudan gerekse AB ve uluslararası kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunarak, depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşasına tamamen bağlı kalmıştır. Yetkililerimiz arasındaki diyaloğun ötesinde, dönemlerden ve koşullardan bağımsız, değiş tokuşlarımız, ortak çalışmalarımız, hatta bazen farklılıklarımız, kısacası, ülkelerimiz arasındaki 5 asırlık diplomatik ilişkilerde olduğu gibi bugün de Fransız-Türk ilişkilerini canlı tutan bu günlük bağdır. Bugün aslında bunu da kutluyoruz" ifadelerini kullandı.