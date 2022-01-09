Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a şok! Suç duyurusunda bulunuldu

Fransız basınındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Rosiers-d'Egletons semtinde yaşayan emekli Didier Lalande, Macron'un söz konusu açıklamasını "ayrımcılık" olarak nitelendirdi.

"AŞISIZLARIN VATANDAŞLIĞININ SORGULANMASINI TAHAMMÜL EDİLEMEZ BULUYORUM"

"(Aşılı olmayanlara yönelik) Kısıtlamalar getiriliyor, buna saygı duyuyorum ancak aşısızların vatandaşlığının sorgulanmasını tahammül edilemez buluyorum." diyen Lalande, Macron hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

"AŞISINI YAPTIRMAYANLARIN CANINI ÇOK SIKMAK İSTİYORUM"

Lalande, bu suç duyurusunun sonuçlanmayacağını bildiğini, bunun sembolik eylem olduğunu ifade etti. Macron, Le Parisien gazetesine verdiği ve 4 Ocak akşamı yayımlanan demeçte, aşılı olmayanlar üzerinde sosyal hayatı kısıtlayarak baskı kurduklarını belirtmişti. Yetişkinlerin yüzde 90'dan fazlasının aşılandığı bilgisini paylaşan Macron, "(Kovid-19) Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Strateji bu. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşılamayacağım. Ancak 15 Ocak'tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, (kafede) kahve içemeyeceksiniz, tiyatro ve sinemaya gidemeyeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.