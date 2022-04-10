Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son dakika | Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı

Son dakika... Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Sandık çıkış anketlerine göre ikinci tur oyların yüzde 28,6'sını alan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile oyların yüzde 23,9'unu alan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen arasında yapılacak.
SALT ÇOĞUNLUĞU ELDE EDEMEDİLER
Kamu yayıncısı France Info, Le Monde ve France 24'ün hazırlattığı sandık çıkışı anketine göre hiçbir aday, cumhurbaşkanı seçilebilmek için ilk turda gerekli yüzde 50 salt çoğunluğu elde edemedi.
Buna göre, Macron oyların yüzde 28,1'sini alarak seçimin ilk turundan birinci çıktı. Le Pen de yüzde 23,3 ile ikinci oldu.
Aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon yüzde 20,1, aşırı sağcı Eric Zemmour yüzde 7,2 ve merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse yüzde 5 oy aldı.
Yeşiller Partisinin Başkanı ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Yannick Jadot yüzde 4,4 ve Sosyalist Partisinin (PS) adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da yüzde 2,1 oyda kaldı.
İlk turda ilk iki sırayı alan Macron ve Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci tur oylamada yarışacak.
RESMİ SONUÇLAR 13 NİSAN'DA
İlk tur seçimin resmi sonuçları Anayasa Mahkemesi tarafından 13 Nisan'da açıklanacak. İkinci turda kazanan aday, 13 Mayıs'a kadar görevini devralacak. Macron ve Le Pen, 2017'de de cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu ilk iki sırada bitiren adaylar olmuştu. İkinci turda yüzde 66,1 oy alan Macron cumhurbaşkanı seçilmişti.
Fransız medyası, seçim yarışının mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve sağcı aday Marine Le Pen arasında geçmesinin beklendiğini duyurmuştu. Ancak yine de Macron'un seçimi kazanmasına neredeyse kesin gözüyle bakıldığı dile getiriliyor. Macron, 'merkezci' bir siyaset izlese de görev süresi boyunca azınlıklara ve Müslümanlara karşı söylemleri tepki çekmişti.
Le Pen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada başörtüsü yasağını genişletmeyi ve başörtüsü takanlara 'ceza' kesmeyi dahi planladığını belirtmişti. Seçimlerde Le Pen'den sonra üçüncü sırada gelmesi beklenen aday, solcu Jean-Luc Melenchon olarak görülüyor.