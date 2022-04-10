Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son dakika | Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı

Fransız medyası, seçim yarışının mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve sağcı aday Marine Le Pen arasında geçmesinin beklendiğini duyurmuştu. Ancak yine de Macron'un seçimi kazanmasına neredeyse kesin gözüyle bakıldığı dile getiriliyor. Macron, 'merkezci' bir siyaset izlese de görev süresi boyunca azınlıklara ve Müslümanlara karşı söylemleri tepki çekmişti.



Le Pen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada başörtüsü yasağını genişletmeyi ve başörtüsü takanlara 'ceza' kesmeyi dahi planladığını belirtmişti. Seçimlerde Le Pen'den sonra üçüncü sırada gelmesi beklenen aday, solcu Jean-Luc Melenchon olarak görülüyor.