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Giriş Tarihi: 4.7.2022

Fransa, maskeye geri döndü

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Fransa, maskeye geri döndü
Fransa'da sağlık yetkilileri son iki haftada koronavirüs nedeniyle hastaneye yatanların günlük ortalamasının 1000'i geçmesi nedeniyle halka kamusal alanlarda ve toplu taşımada maske takılması konusunda tavsiyede bulundu. Turizmde yüksek sezon olması nedeniyle ülkede yasaklara dönülmesinin şu aşamada düşünülmediği öğrenildi. ABD ve diğer Avrupa ülkelerinde de koronavirüs vakalarında artış görüldü. Çin'de ise artan vakalar ilk yasaklamaları da beraberinde getirdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki pazarlarda maske takanların sayısının arttığı görüldü.
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Fransa, maskeye geri döndü
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