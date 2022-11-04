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Giriş Tarihi: 4.11.2022 10:33 Son Güncelleme: 4.11.2022 10:43

Fransa Parlamentosu'nda utanç anları | O sözler tansiyonu yükseltti...

Fransa Parlamentosu’nda utanç anları | O sözler tansiyonu yükseltti...

Fransa Parlamentosu ırkçı bir eyleme sahne oldu. Siyahi milletvekili Carlos Martens Bilongo’nun konuşma yaptığı sırada, Ulusal Cephe Partisi milletvekili 'Afrika'ya geri dönsünler' diyerek bağırdı. O sözler sonrası salon bir an da buz kesti.

Fransa Parlamentosu'nda aşırı sağcı milletvekilinin ırkçı sözleri ortalığı bir anda karıştırdı. Kongo kökenli 31 yaşındaki siyah milletvekili Carlos Martens Bilongo'nun Afrikalı göçmenlerle ilgili konuşma yaptığı sırada Ulusal Birlik sıralarından "Afrika'ya geri dön" sözleri gerginlik yarattı.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Irkçı sözleri sarf eden kişi Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Birlik milletvekili Gregoire de Fournas olduğu öğrenilirken Parlamento sözleri bu sözlere tepki verdi. "Bunu kim söyledi. Böyle bir şey olamaz" ifadelerini kullandı. Bu arada salondaki bazı milletvekilleri "Dışarı" diye bağırarak ırkçı saldırıya tepki gösterdi.

KENDİNİ SAVUNMAYA ÇALIŞTI

Aşırı sağcı milletvekili De Fournas kendini savunmaya çalıştı ve "Afrika'dan gelen göçmenleri taşıyan tekneyi kastettiğini" öne sürdü. Bilongo ise ten rengi nedeniyle saldırıya uğradığını belirterek bunun utan verici olduğunu dile getirdi. Bu sırada oturuma ara verildi.

Parlamento Başkanı Elisabeth Borne, parlamentoda ırkçılığa yer olmadığını" belirirken İçişleri Bakanı Gérald Darmanin de, Ulusal Birlik partisini sert sözlerle eleştirerek olaya tepki gösterdi.

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Fransa Parlamentosu'nda utanç anları | O sözler tansiyonu yükseltti...
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