Fransa Parlamentosu’nda utanç anları | O sözler tansiyonu yükseltti...

Fransa Parlamentosu'nda aşırı sağcı milletvekilinin ırkçı sözleri ortalığı bir anda karıştırdı. Kongo kökenli 31 yaşındaki siyah milletvekili Carlos Martens Bilongo'nun Afrikalı göçmenlerle ilgili konuşma yaptığı sırada Ulusal Birlik sıralarından "Afrika'ya geri dön" sözleri gerginlik yarattı.
TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ
Irkçı sözleri sarf eden kişi Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Birlik milletvekili Gregoire de Fournas olduğu öğrenilirken Parlamento sözleri bu sözlere tepki verdi. "Bunu kim söyledi. Böyle bir şey olamaz" ifadelerini kullandı. Bu arada salondaki bazı milletvekilleri "Dışarı" diye bağırarak ırkçı saldırıya tepki gösterdi.