Fransa Parlamentosu’nda utanç anları | O sözler tansiyonu yükseltti...

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Irkçı sözleri sarf eden kişi Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Birlik milletvekili Gregoire de Fournas olduğu öğrenilirken Parlamento sözleri bu sözlere tepki verdi. "Bunu kim söyledi. Böyle bir şey olamaz" ifadelerini kullandı. Bu arada salondaki bazı milletvekilleri "Dışarı" diye bağırarak ırkçı saldırıya tepki gösterdi.