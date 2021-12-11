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Giriş Tarihi: 11.12.2021 11:25 Son Güncelleme: 11.12.2021 11:44

Fransa sele teslim oldu! Sokaklar göle döndü

İHA
Fransa sele teslim oldu! Sokaklar göle döndü

Fransa’nın güneybatısında bulunan Bayonne kenti, şiddetli yağışlar sonrası göle döndü. Nive Nehri’nde su seviyesi 6 metreyi aşarken, sokaklar sular altında kaldı.

Fransa'nın güneybatısında yer alan Bayonne kentinde şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Nive Nehri'nde, yerel yetkililere göre su seviyesi 6 metre 15 santimetreye yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

Taşan nehir, cadde ve sokaklarda su baskınlarına yol açtı. Bazı araçların sel sularında mahsur kaldığı görüldü.

Nehir kıyısındaki işletmelerden faaliyetlerine ara verilmesi istenirken, tren seferleri kesintiye uğradı ve bölge genelindeki yüzlerce evde elektrik kesintisi yaşandı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "1 kişinin yaralanmasına rağmen ciddi bir kaza veya ölüm olmadı, itfaiyeciler 250'den fazla çağrıya yanıt verdi" ifadelerini kullandı.

SEL İSPANYA'YI DA VURDU

Komşu İspanya'nın Navarre bölgesinde de iki hafta süren şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında, dün 1 kadının arabasında hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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Fransa sele teslim oldu! Sokaklar göle döndü
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