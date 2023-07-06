Fransa sokakları karıştı! Avrupa paniğe kapıldı

Nael M'nin öldürülmesiyle Fransa'da patlak veren sokak olayları Belçika, İsviçre ve Yunanistan'da protestolara neden oldu, İtalya ve Almanya hükümetleri endişelerini dile getirdi.

Fransa'daki gösterilere destek vermek için Belçika'nın başkenti Brüksel ve Liege kentinde gösteriler düzenlendi. Brüksel'deki gösterilerde kent merkezinde bazı araçlar yakılırken kaldırım taşları sökülerek otobüs ve tramvay duraklarına zarar verildi.

Olaylar nedeniyle Brüksel'de 29 ve 30 Haziran'da toplam 114 kişi gözaltına alındı.

İDARİ GÖZALTI

Liege kent merkezinde düzenlenen protesto olaysız geçse de 30 kişiye tedbir amaçlı idari gözaltı yapıldı.

Gösteriler, Belçika'nın ardından 1 Temmuz itibarıyla İsviçre'ye de yayıldı.

Fransa'daki gösterilere destek vermek için 100 gencin toplandığı Lozan'da çıkan olaylarda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 15 ila 24 yaşlarında olduğu kaydedildi.

Yüzü maskeli gençler polise kaldırım taşları ve molotofkokteyli fırlattı, mağazaların vitrin camlarını ve bir kitabevi zincirinin giriş kapısını kırdı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da toplanan sol gruplar da Fransa Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi. Gösteri olaysız sona erdi.

ALMANYA VE İTALYA'DAN AÇIKLAMA

Avrupa'ya yayılmaya başlayan sokak olayları nedeniyle Almanya ve İtalya hükümetlerinden de açıklamalar geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa'da yaşanan gelişmeleri endişeyle izlediklerini belirtti.

Başbakan Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sokağı sakinleştirecek adımlar atacağına inandığını belirterek olayların Almanya'ya sıçramasını beklemediğini ifade etti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de protestolardan duyduğu endişeyi dile getirerek "Bu durumun, bir çalkantının yaşanmakta olduğu Belçika, İsviçre ve Fransızca konuşulan tüm alana saman alevi gibi yayılmasını engellemeliyiz. Şiddete karışanlar izole edilmeli ve sorunlar siyaset yoluyla çözülmeli." ifadelerini kullandı.

- Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca başkent Paris ile Marsilya ve Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.