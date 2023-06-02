Fransa: Twitter’ı yasaklayabiliriz

Türkiye'ninsosyal ağlara yönelik düzenlemelerine her fırsatta 'ifade özgürlüğü' adı altında karşı çıkan Avrupa, söz konusu kendi kuralları olduğunda ise taviz vermiyor. ABD merkezli sosyal ağ platformu Twitter'a Fransa'da "yasaklarız" tehdidi geldi. Fransa, Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakan Jean-Noel Barrot, kurallardan kaçması durumunda Twitter'ın ülkede yasaklanacağını bildirdi. Barrot, Twitter'ın Avrupa Birliği'nin (AB) dezenformasyonla mücadele için hazırladığı zorunlu olmayan uygulama kurallarından ayrılmasına ilişkin açıklama yaptı.Barrot, "Twitter, kamuoyu tartışmalarında önemli bir rol oynuyor ancak Twitter gibi bir sosyal ağın, dezenformasyon destekçilerinin toplumsal tartışmalarımızı ve demokrasimizi rehin alarak etkilemelerine müsaade etmesi riskini almayız" ifadesini kullandı. Barrot ayrıca yapay zekâ programları konusunda da Avrupa'nın yatırım yapmaya ihtiyacı olduğunu kaydetti.