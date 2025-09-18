Fransa yine kilitlendi

Fransa'da, iktidarın kemer sıkma politikalarına tepki olarak düzenlenen gösterilerde 58 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Önde gelen işçi sendikalarının çağrısıyla iktidarın kemer sıkma politikalarına karşı ulaşım, sağlık, eğitim gibi sektörlerde çalışanlar greve giderken ülke genelindeki eylemler devam ediyor. Geçen hafta düşen hükümetin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, ülke genelinde bugüne kadar 230 eylem düzenlendiğini belirtti. Güneydeki Akdeniz kenti Marsilya'da eylemciler, İsrail'e makineli tüfek mermisi üretmekle suçladıkları Eurolinks fabrikasının girişini çöp kutuları, araç lastikleri ve ahşap paletlerle kapattı. Eylemciler, paletlerle yaptıkları barikatın üzerine "Soykırımcı fabrikayı kapatalım" yazılı afiş astı.