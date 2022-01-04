Fransa’da 46 mutasyonlu Kovid-19 varyantı: IHU

FRANSA
'DA bilim insanları, 46 mutasyon içeren yeni bir Kovid-19 varyantı tespit etti. Varyant ilk olarak 10 Aralık 2021'de Institut Mediterranee Infection e Marseille (IHU) kurumundaki bilim insanları tarafından, Alpes-de- Haute bölgesinde Kamerun
'dan döndüğü belirtilen bir kişide tespit edildi. Varyanta 'IHU' adı verildi. IHU varyantlı 12 vakada orta şiddette solunum sıkıntısı yaşandığı belirtildi. IHU'nun aşıya karşı daha dirençli N501Y mutasyonuna sahip olduğu görüldü. Virologlar, yeni varyantın şimdilik endişe uyandıracak bir bulaş oranında olmadığını belirtti. DIŞ HABERLER