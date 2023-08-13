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Giriş Tarihi: 13.8.2023 09:59

Fransa'da 5 katlı binada çıkan yangında 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Fransa'nın güneyindeki Alpes-Maritimes bölgesinde bulunan binada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

AA
Fransa’da 5 katlı binada çıkan yangında 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Radio-France'ın haberine göre, Grasse kentindeki 5 katlı binada sabaha karşı yangın çıktı. Olayda 3 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 21 kişi yaralandı.

Bölgeye gelen 50'ye yakın itfaiyecinin 17 araçla müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı bina ile çevredeki yapılar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Çıkış nedeni henüz netleşmeyen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. Alsas bölgesindeki Colmar kentinde 9 Ağustos'ta engellilerin ve refakatçilerinin kaldığı yazlık konutta çıkan yangında mahsur kalan 11 kişi hayatını kaybetmişti.

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Fransa'da 5 katlı binada çıkan yangında 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
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