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Giriş Tarihi: 14.10.2022 18:53

Fransa'da akaryakıt krizi esnafı da vurdu

AA
Fransa’da akaryakıt krizi esnafı da vurdu

Fransa'da hakim olan akaryakıt krizinden, pazarcılar da etkilendi. Ülke genelinde artan benzin fiyatları nedeniyle tezgah açmakta zorlanan pazarcılar, durumun endişe verici olduğunu vurguladı.

Fransa'da akaryakıt krizi pazar pazar dolaşarak tezgah açan esnafın kazancını azalttı. Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, ülkedeki akaryakıt krizinin etkileri pazarları da etkilemeye başladı.

"DİZEL YOKSA MÜŞTERİ DE YOK"

Fransa'nın güneyindeki Vaucluse vilayetindeki Lourmarin pazarında bulunan 170 tezgahtan 150'sinin açık olduğu ve esnafın araçlarıyla uzun mesafe yol katettiği aktarılan haberde, bu mesafenin kimi zaman haftada 400 kilometreye denk gelebildiği kaydedildi.

Lourmarin pazar esnafının gelecek hafta için endişelendiğine işaret edilen haberde, akaryakıt sıkıntısıyla ilgili buradaki bazı esnafın belirli tarihlerde ve yerlerde tezgah açmayacaklarını ifade ettiği belirtildi.

Simon isimli Lourmarin'deki esnaf, "Endişe verici, yarın gerçekten dizel olmazsa müşteri olmayacak, pazar olmayacak." dedi.

Haberde, akaryakıt kıtlığının pazara yansıdığı, insanların arabalarını kullanmaktan çekindiği ve pazarda daha az müşteri olduğu kaydedildi. Bu durumun bazı esnafa son günlerde yüzde 40'lık bir ciro kaybı olarak yansıdığı bilgisi paylaşıldı.

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Fransa'da akaryakıt krizi esnafı da vurdu
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