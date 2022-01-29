Fransa’da aşı karşıtları protestolara devam ediyor





Öte yandan geçtiğimiz hafta düzenlenen gösteride, Fransa'nın resmi haber ajansı AFP'ye çalışan iki gazeteci göstericiler tarafından darp edilmişti.

AŞI KARTI UYGULAMASI 24 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ



Fransa'da, Covid-19 aşı kartı, 24 Ocak'tan itibaren restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüsler ile yapılan uzun mesafeli toplu taşımada, hastaneler ile huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale getirilmişti. Söz konusu yerlere erişebilmek için negatif PCR test sonucu kabul edilmemeye başladı.