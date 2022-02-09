Fransa’da bakımevi ve psikiyatri kliniklerine tepki yağıyor

Clinea kliniğinde kalan bir hasta da her öğün için 13 avro gibi yüksek bir ücret talep edilmesine rağmen konserve veya dondurulmuş sebzelerden yapılmış yemekler verildiğini, hizmet eden personelin sayıca yetersiz kaldığını ifade etti.

Fransa'da geçen ay araştırmacı gazeteci Victor Castanet tarafından basılan Les Fossoyeurs adlı kitapta, Orpea bakımevlerinde yaşlılara kötü muamele edildiğine dair tanıklıklar paylaşılmıştı.

Orpea yetkilileri, kitaptaki çoğu suçlamayı reddederken olayla ilgili hem finansal hem de idari soruşturma açılmıştı. Orpea'nın ardından Fransa'da en geniş bakımevi ağına sahip Korian grubuna da yaşlılara kötü davranıldığına dair 150 şikayet yöneltilmişti.