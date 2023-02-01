Fransa’da barınma krizinde son durum:  Evsizlerin sayısı yüzde 130 arttı

Fransa'da kira ve faturasını ödeyememe gibi kırılgan durumda olanların sayısı ise 12 milyonu geçti. Bunlar arasında önemli bir oran barındıkları yerlerde ısınma sorunu yaşarken, önemli bir kısmı çok küçük evlerde yaşamak zorunda kaldı.

Barınma sorununun en önemli nedenlerinden biri de artan ev kiraları olurken, ülkede, 2022'de son 30 yıldır enerji başta olmak üzere bütün kalemlerde görülmemiş bir fiyat artışı damgasını vurdu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ikinci dönemdir ülkeyi yönetmesine karşın ülkedeki barınma sorununu hükümetin yol haritasında öncelikli sıraya koymamakla eleştiriliyor Vakfın geçen yılki raporunda da Fransa'da evsizlerin ve kötü barınma şartlarına maruz kalanların sayısının arttığı, Macron dönemindeki politikaların yetersiz kaldığı belirtilmişti.