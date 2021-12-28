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Giriş Tarihi: 29.12.2021

Fransa’da bir camiye daha kilit vuruldu

Fransa’da bir camiye daha kilit vuruldu
FRANSIZ basınındaki haberlere göre, Oise Valiliği 14 Aralık'ta, 'radikal vaazlar verildiği' gerekçesiyle kapatılması için yasal süreç başlattığı Beauvais kentindeki Bilal Camisi'nin 6 ay süresince kapatılması kararını verdi. Vaazlarda, cihat, nefret ve şiddetin teşvik edildiğinin ileri sürüldüğü cami hakkındaki karar 2 gün içinde uygulamaya konulacak. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 14 Aralık'ta yaptığı açıklamada, kararın "aşırıcılık yasası" olarak bilinen "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasası kapsamında alındığını belirtmişti. BM ve uluslararası sivil toplum kuruluşları Fransa'yı eleştiriyor. Fransa'da 99 camide yapılan denetimler sonucunda 21'i kapatılmış, 6'sı hakkında da kapatılması için yasal süreç başlatılmıştı.
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Fransa’da bir camiye daha kilit vuruldu
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