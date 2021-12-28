Fransa’da bir camiye daha kilit vuruldu

FRANSIZ basınındaki haberlere göre, Oise Valiliği
14 Aralık'ta, 'radikal vaazlar verildiği' gerekçesiyle kapatılması için yasal süreç başlattığı Beauvais
kentindeki Bilal Camisi'nin 6 ay süresince kapatılması kararını verdi. Vaazlarda, cihat, nefret ve şiddetin teşvik edildiğinin ileri sürüldüğü cami hakkındaki karar 2 gün içinde uygulamaya konulacak. Fransa
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin
, 14 Aralık'ta yaptığı açıklamada, kararın "aşırıcılık yasası" olarak bilinen "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler
" yasası kapsamında alındığını belirtmişti. BM ve uluslararası sivil toplum kuruluşları Fransa'yı eleştiriyor. Fransa'da 99 camide yapılan denetimler sonucunda 21'i kapatılmış, 6'sı hakkında da kapatılması için yasal süreç başlatılmıştı.