Fransa’da ’’çikolatalı ekmek’’ kavgası hapisle noktalandı

Ulusal basındaki haberlere göre, Nouvelle-Aquitaine bölgesinin Mimizan kasabasında 9 Temmuz 2020'de gerçekleşen olayda, kasabalı bir grup genç, ülkenin kuzeyinden gelen iki misafir gence, o bölgede "Chocolatine" olarak bilinen çikolatalı ekmeğe hangi ismi verdiklerini sordu.

Misafirlerin verdiği "Pain au chocolat" cevabını beğenmeyen grup tartışma başlattı.

Çıkan kavgada, dışarıdan gelen iki genç, kasabalı grubun saldırısına maruz kalarak diş, çene ve kafataslarından ağır darbeler aldı.

Olay yargıya intikal edince, bölgedeki Mont-de-Marsan Mahkemesi aylar sonra gruptaki 21 yaşındaki bir genci kavgayı çıkardığı gerekçesiyle suçlu buldu. Hakim, kasabalı gence 4 ay hapis cezası verdi.

Aynı dönemde karıştığı başka bir kavga nedeniyle de mahkemelik olan genci, hakim 6 ay daha ek hapis cezasına çarptırdı.

Genç aldığı toplam 10 aylık mahkumiyetin infazı için tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fransa'nın büyük bir kısmında "Pain au chocolat" ismiyle anılan hamur işi, ülkenin güneybatısında "Chocolatine" olarak biliniyor.